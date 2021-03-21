شكرا لقرائتكم خبر عن منصات مكتبية جديدة عـن منشـورات القاسـمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت منشورات القاسمي، المرحلة الثانية من مشروع، إنشاء منصات مكتبية في عدد من المراكز التجارية في المنطقة الوسطى والشرقية: الذيد، كلباء، وخورفكان، وذلك لعرض مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التاريخية والأدبية والمسرحية، وذلك بناء على رغبة الجمهور الذي يتابع مؤلفات سموه لما فيها من أهمية بالغة في التعرف إلى تاريخ الإمارات بصفة عامة، والشارقة على وجه الخصوص، بعد أن خصص لها سموه الكثير من كتب السيرة والسرد، لعل أبرزها كتاب «سرد الذات» الذي أصبح علامة من علامات السرد العربي المتميز بحبكته القصصية.

وقال مدير المنشورات مهند أبو سعيدة: «تأتي المرحلة الثانية من المشروع، بالتعاون مع جمعية الشارقة التعاونية، استجابة للكثير من الطلبات من المواطنين والمقيمين العرب والأجانب للحصول على مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة».

وأضاف أبو سعيدة: هذه المنصات ستضم جميع مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة الصادرة عن منشورات القاسمي، وستكون متاحة للجمهور على مدار الساعة، وسنعمل على توفير مقاعد للجلوس حول المنصات من أجل تمكين الجمهور من القراءة.

وتتوافر إصدارات منشورات القاسمي على الموقع الإلكتروني لجمعية الشارقة التعاونية.