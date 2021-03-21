شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تسحب «VIP» من وزير الخارجية الفلسطيني بسبب «الجنائية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سحبت إسرائيل، الأحد، بطاقة مرور كبار الشخصيات (VIP) من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كما ألغت التنسيق المطلوب لإجراءات التفتيش، وذلك بسبب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولقاء المالكي المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الخميس الماضي.

وذكرت وكالة «وفا» الرسمية، أن سلطات الاحتلال عمدت إلى إلغاء التنسيق المطلوب لإجراءات التفتيش، واستدعت الوفد المرافق للمالكي للتحقيق عند نقطة المخابرات الإسرائيلية على جسر الأردن.

وأكد موقع «والا» الإسرائيلي إلغاء جهاز الأمن العام بطاقة «VIP» الخاصة بوزير الخارجية الفلسطيني. وأضاف الموقع أن تلك الخطوة جاءت «نتيجة مساهمة المالكي في دفع عجلة التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي».

وتشكل بطاقة VIP التي يمنحها الاحتلال لقادة السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير جزءاً أصيلاً من منظومة التنسيق الأمني بين الطرفين.

والخميس الماضي، التقى المالكي بنسودا. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن المالكي والوفد المرافق له التقى المدعية العامة للمحكمة في إطار متابعة العمل والتعاون معها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة بفلسطين.

وقال المالكي، وفق البيان، إن فلسطين ستتعاون مع المحكمة، وطواقمها من أجل إنهاء حقبة الإفلات من العقاب، وبدء مسار المساءلة والمحاسبة.

والخميس أيضاً، قالت القناة الإسرائيلية «13» إن إسرائيل تلقت، نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من المحكمة توضح بالتفصيل، نطاق تحقيقها الذي قررت أن تطلقه بشأن الحالة في فلسطين. وأضافت القناة أن المحكمة أمهلت إسرائيل 30 يوماً، للرد على رسالتها، لكن إسرائيل لم تعلن رسمياً عن تلقيها الرسالة.

وفي 3 مارس/آذار الجاري، أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم بالضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/حزيران عام 2014.

وبالتزامن تتواصل الاستعدادات للانتخابات الفلسطينية، ووصل، مساء الأحد، وفد من اللجنة المركزية لحركة «فتح» إلى غزة عبر حاجز بيت حانون شمالي القطاع. وأفاد المكتب الإعلامي للمعبر بأن الوفد ضم كلًا من روحي فتوح وصبري صيدم.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لمسؤولين فتحاويين إلى غزة منذ إصدار الرئيس محمود عباس لمرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. (وكالات)