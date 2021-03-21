شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ينتفض ويحوّل تأخره إلى تعادل مع وست هام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتفض أرسنال بطريقة رائعة ليتعادل 3-3 مع مضيفه وست هام يونايتد في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن اهتزت شباكه ثلاث مرات في أول 32 دقيقة، الأحد.

وعاقب وست هام الفريق الزائر على أداء شابه الكسل في الشوط الأول، وسيطر تماماً على المباراة بأهداف جيسي لينجارد، وجارود بوين، وتوماس سوتشيك، وبدا في طريقه للتساوي في رصيد النقاط مع تشيلسي صاحب المركز الرابع.

لكن عندما أبدلت تسديدة ألكسندر لاكازيت طريقها وسكنت الشباك بعد اصطدامها بسوتشيك في الدقيقة 38 دبت الحياة في أرسنال. وحاصر أرسنال مرمى وست هام فترات طويلة في الشوط الثاني، وسجل هدفاً آخر عندما وضع كريج دوسون الكرة في مرماه بعد مرور 61 دقيقة.

وفي نهاية مثيرة للمباراة، أتيحت فرص لوست هام من أجل حسم النقاط الثلاث قبل أن يمنح هدف لاكازيت بضربة رأس في الدقيقة 82 تعادلاً غير متوقع لأرسنال. وبقي وست هام في المركز الخامس برصيد 49 نقطة من 29 مباراة، بفارق نقطتين خلف تشيلسي، وتقدم أرسنال إلى المركز التاسع مؤقتاً.