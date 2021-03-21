شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة الدوري السعودي للهلال والنجومية للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

خطف قطبا الرياض الهلال والنصر الأنظار في الجولة 24 بعدما اعتلى الأول صدارة الدوري السعودي برصيد 48 نقطة إثر فوزه على القادسية بهدف «الأفعى» البيروفية كاريلو، من دون رد من جانب الضيوف، ما مكّن «الزعيم» من الابتعاد بثلاث نقاط عن الشباب الذي تعثر مجدداً بالخسارة 1-3 أمام ضيفه التعاون، وبقي رصيده عند 45 نقطة.

واستطاع كاريلو التسجيل لكتيبة المدرب روجيرو ميكالي في الدقيقة 51 مستغلاً عدم تمكن حارس القادسية فيصل مسرحي من عرضية ياسر الشهراني القادمة من مدى قريب ليسددها كاريلو في المرمى.

واكد البرازيلي ميكالي أن فريقه حقق النتيجة الأهم، مضيفاً: كانت مباراة صعبة، عملنا لتسجيل هدفنا حتى تحقق بذات الطريقة التي عملنا عليها طوال الأسبوع من أداء منظم وجماعية.

وتابع: منحنا الفوز أفضلية بالنقاط عن أقرب منافسينا، وهو أمر جيد قبل التوقف.

وجاء فوز النصر على الباطن 7- صفر ليسجل أرقاماً مهمة في الدوري، فهو الأكبر على مستوى تاريخ نتائج دوري المحترفين، بجانب أنه نقل «العالمي» للمركز الخامس برصيد 36 نقطة، وبات على بعد نقطتين من الرابع، وأعاد الانتصار للأذهان شخصية الفريق القوي الذي كان مرشحاً للمنافسة على اللقب لولا البداية السيئة وعدم استغلالها التحولات التي جاءت لمصلحته في بداية الدور الثاني.

وتسببت النتيجة الكبيرة بإقالة مدرب الباطن جاريدو.

وأكدت المباراة استعادة عبدالرزاق حمدالله حاسته التهديفية بعدما سجل ثنائية، وكان قريباً من الثلاثية لو لم يهدر ركلة جزاء هي الخامسة التي يضيعها هذا الموسم.

وسجل بجانب حمدالله كل من: علي لاجامي ونور الدين أمرابط وبيتروس ورائد الغامدي، بجانب ضيف الله القرني في مرمى فريقه.

وأكد الكرواتي هورفات مدرب النصر أن فريقه حقق نتيجة مستحقة تعبر عن سيطرته الميدانية وتناغم العناصر.

وقلل من تأثير الغيابات بسبب الإصابات: وقال نمتلك صفين من اللاعبين بالإمكانات نفسها، لذا لا نعاني من فقد أي لاعب، الكل جاهز ويعطي المطلوب.

إقالة جديدة

كما أقال فريق الوحدة مدربه الأردني محمود الحديد بعد سقوطه برباعية نظيفة أمام العين، فيما فاز ضمك على أبها 4-3.

وعمّق العين متذيل الترتيب جراح الوحدة عندما تغلب عليه 4-صفر، بأهداف تناوب على تسجيلها السنغالي بادو ندياي (45)، والنيجيري أمادو موتاري (80)، وفيصل الجمعان (87)، ومحمد فؤاد (90+2).

وبقي العين في قعر الجدول مع 20 نقطة، والوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

وبعد المباراة، أعلن نادي الوحدة إقالة مدربه محمود الحديد، بعدما تعرض الفريق للهزيمة السادسة توالياً، وبها بات على حافة الهبوط.

وفي المباراة الأخرى، انتزع ضمك ثلاث نقاط ثمينة عقب فوزه المثير على جاره أبها 4-3، في «ديربي عسير».

وسجل رباعية ضمك مدافعه الجزائري فاروق شافعي (10 و42 و90+2)، وعبدالله العمار (78)، بينما سجل ثلاثية أبها التونسي كريم العواضي (34)، ومواطنه سعد بقير (75 و85).

وأكمل أبها المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافعه علي معدي، في الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الثاني.

ورفع ضمك رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير، في حين بقي أبها على رصيده السابق 31 نقطة وتراجع للمركز العاشر.