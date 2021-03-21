شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق قمة العرب للطيران تحت عنوان قطاع الطيران العربى فى الواقع الجديد وجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الآثنين فعاليات "قمة العرب للطيران" فى نسختها الثامنة بإمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والتى تعد الحدث الرائد لقطاع الطيران في المنطقة، وتجمع القمة فى نسختها الثامنة نخبة من الخبراء العالميين لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على القطاع، إضافة إلى الطريق نحو التعافي وبناء مستقبل أقوى وأكثر ازدهاراً للقطاع.

وتحظى القمة بدعم واسع من الحكومات العربية، وقد انعقدت دوراتها السابقة في بلدان عربية مختلفة.

وستجمع القمة نخبة من خبراء القطاع لمناقشة الدور الذي سيلعبه قطاعي الطيران والسياحة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي عقب الجائحة، ومساهمة القطاع في الاقتصادات المحلية وتأثيره على القطاعات الأخرى، والقيمة الإضافية التي ستوفرها لمسيرة التنويع الاقتصادي في المنطقة. وسيعمل المتحاورون على تقييم التحديات التي تعترض قطاع الطيران والفرص التي سيشهدها في مرحلة الواقع الجديد، إضافة إلى تبادل الأفكار والاستراتيجيات اللازمة للاستجابة لها خلال الأشهر المقبلة في انطلاق القطاع نحو مسيرة التعافي بعد توفر اللقاح. وستقدم القمة في ختامها ورقة عمل تستند إلى مداولات المشاركين.

وتأتى القمة تزامناً مع النمو الذي سيشهده القطاع في المرحلة المقبلة، من الأهمية جداً أن تبادر الأطراف المعنية والمسؤولة إلى الالتقاء لإيجاد أرضية مشتركة تساهم في دفع عجلة التعافي للقطاع. فمن خلال الحوارات المفتوحة التي تجمع بين رواد القطاعين العام والخاص، نهدف إلى وضع خريطة طريق يستند إليها القطاع الإقليمي خلال الواقع الجديد الذي يلهم شعار القمة".

ومن المنتظر أن يشارك كلا من الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة مصر الطيران، على مدار يومين بقمة العرب للطيران، وعلم الخليج 365 أن اللقاء يعقد تحت شعار "قطاع الطيران العربي في الواقع الجديد"، وستجمع القمة نخبة من الخبراء لمناقشة تأثير الجائحة وتداعياتها على قطاع الطيران، والسبل المثلى للتعافي استعداداً لمستقبل أكثر ازدهاراً. وتضم قائمة المتحدثين عدداً من الرؤساء التنفيذيين والخبراء في قطاعي الطيران والسياحة، ومجموعة من كبار المسؤولين في شركات الطيران وصناع السياسات وممثلين عن الشركات، وعبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي؛ كامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"؛ عادل العلي، الرئيس التنفيذي في "مجموعة العربية للطيران"؛ راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا.