شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين والكويت بجلسة الأحد..وتراجع دبى بعد صعود 7 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.14% رابحًا 12.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9498.85 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.37% رابحًا 5.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.98 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 6 قطاعات.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بعد صعود 7 جلسات متتالية، بنسبة 0.77% خاسرًا 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2583.73 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.22% خاسرًا 12.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5723.095 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 910 مليون درهم ليغلق عند مستوى 808.357 مليار درهم، كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.520% خاسرًا 19.694 نقطة ليغلق عند مستوى 3733.768 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعد تراجعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.14% رابحًا 12.89 نقطة ليغلق عند مستوى 9498.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.61% خاسرًا 394.97 نقطة ليغلق عند مستوى 24110.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 289.3 مليون سهم بقيمة 8.7 مليار ريال.

صعد 17 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.19%، يليه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.45%، 0.43%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الإعلام والترفيه والاستثمار والتمويل بنسبة 0.19%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 119 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.97%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 7.01%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 6.91%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم "بترو رابغ" بنسبة 3.74%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.11%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 2.71%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 365.2 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.37% رابحًا 5.46 نقطة ليغلق عند مستوى 1465.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 569.9 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.29% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 2.22%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.92% مدفوعًا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.18%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 2.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.20%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% رابحًا 2.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5805.32 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% رابحًا 1.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6366.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4687.66 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحًا 3.91 نقطة ليغلق عند مستوى 4868.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 254.5 مليون سهم بقيمة 42.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9264 صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.71%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%.





بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعد صعود 7 جلسات متتالية، بنسبة 0.77% خاسرًا 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2583.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 56.5 مليون سهم محققة ما قيمته 96.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1504 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.85%، 0.21%، على التوالي.

وقفزت 7 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.38%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.03%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.6 مليون ورقة بقيمة 31.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.46%.

بورصة أبو ظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بعد ارتفاعه خلال الجلستين الماضيتين، بنسبة 0.22% خاسرًا 12.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5723.095 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 91 مليون درهم ليغلق عند مستوى 808.357 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 137.3 مليون سهم، بقيمة 825.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2453 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.44%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.30%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 13.16%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.36%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.11%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصاﻻت المحدودة- سوداتل" بنسبة 4.65%، ثم سهم " شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 3.31%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "مصرف أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 215.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.520% خاسرًا 19.694 نقطة ليغلق عند مستوى 3733.768 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.4 مليون سهم بقيمة 854.1 ألف ريال عبر تنفيذ 404 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 4.63%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 2.58%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم "أريدو" بنسبة 5.69%، ثم سهم "شل العمانية للتسويق" بنسبة 4.65%، ثم سهم "تأجير للتمويل" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "الأنوار للاستثمارات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 158.4 ألف ريال عماني.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسة الوم الأحد، بنسبة 0.85% خاسرًا 87.42 نقطة ليغلق عند مستوى 10217.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.2 مليون سهم بقيمة 321.1 مليون ريال عبر تنفيذ 6785 صفقة، وهبط 28 سهمًا فيما ارتفع 20 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.11%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.37%، 0.33%، على التوالي فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، 0.73%، على التوالي.