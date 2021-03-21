شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: العنصر النسائى يمثل 30% من إجمالى حجم العمالة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على عقد لقاء مع النقابيات بأمانة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، الذين تحتفل بهما مصر خلال شهر مارس من كل عام.

وعبّر الملا عن تقديره للسيدات العاملات بالقطاع خلال الاحتفالية بهذه المناسبة لدورهم الفاعل فى الإنجازات التى حققها القطاع مؤخرا موجها لكل امرأة مصرية تحية إعزاز وتقدير للدور الذى تقدمه منذ قدم التاريخ والإسهامات الواضحة التى يقدمونها في مسيرة هذا الوطن.

وأكد الوزير أن المرأة لها دور فعال فى كافة مراحل العملية الانتاجية وصولا للمناصب القيادية، مشيرا إلى أن النجاحات التى حققها قطاع البترول لم تكن لتتحقق لولا تكاتف كافة العاملين سيدات ورجال جنبا إلى جنب.

وأشاد الملا بالتمثيل الكبير للسيدات النقابيات فى نقابة العاملين بقطاع البترول والذى يعد أكبر تمثيل نقابى للسيدات فى تاريخ القطاع، مثمنا دور سيدات القطاع فى تنفيذ مبادئ المسئولية المجتمعية للقطاع.

وأضاف الوزير أن تحديات المرحلة الحالية أثبتت قدرة السيدات على العمل والالتزام رغم صعوبة الظروف، مشيرا إلى تطلعه لزيادة مساهمة قطاع البترول فى الناتج الاجمالى المحلى من خلال الاستمرار فى بذل الجهد والاخلاص فى العمل.

واشار الملا إلى أن العنصر النسائى يمثل نسبة 30% من إجمالى حجم العمالة بالقطاع ونسبة ٣٣% من إجمالى الإدارة العليا بالقطاع وأن هناك سيدات تشغل وظيفة رئيس شركة ونواب لرؤساء الشركات وأن هناك إصرار على زيادة نسبة مساهمة المرأة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن برنامج التطوير والتحديث الجارى تنفيذه منذ عام 2016 يؤكد على أهمية تنمية الكوادر الشابة من السيدات والرجال.

ومن جانبها أشارت عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وأمينة المرأة إلى تقدير أمانة المرأة بالنقابة الكامل لمجهودات الوزير واهتمامه بالمرأة العاملة بقطاع البترول إيمانا بدورها المهم فى دفع عجلة الانتاج خاصة فى ظل جائحة كورونا التى تمثل تحديا كبيرا.

وأشاد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع باهتمام الوزير بالمرأة العاملة ودعمه القوى لها وتحفيزها للمساهمة الإيجابية فى دفع عجلة الإنتاج، مؤكدا على استمرار العاملين بقطاع البترول من الجنسين فى خدمة ورفعة مصر من خلال بذل الجهد فى هذه المرحلة المهمة التى تستلزم تضافر كافة الجهود.

وفى نهاية اللقاء قامت عايدة بإهداء الوزير درع أمينات المرأة تقديرا لدعمه وجهده ومجهوداته لرفعة القطاع.