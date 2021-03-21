شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى: الحكومة تؤكد حرصها على الحد من الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 21-3-2021 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم بين لقاءات وزارية وتصريحات لعدد من الوزراء، تعرف على أبرز التصريحات في موجز الاقتصاد .

1.3مليار دولار واردت الأخشاب والحكومة تؤكد حرصها على الحد من الاستيراد

أكدت الحكومة حرصها على النهوض بقطاع الأخشاب للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية وسد الفجوة الاستيرادية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية وضع رؤية موحدة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام .

وجاء ذلك خلال للإجتماع الأول للجنة العليا للأخشاب والتى شُكلت بموجب قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارات الموارد المائية والرى والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال العام والإسكان والنقل والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب عدد من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال الأخشاب .

وقالت الحكومة إن المهام الأساسية للجنة تتضمن إعداد دراسة متكاملة حول آليات تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة من المخلفات الزراعية وجريد النخيل وقش الأرز وإعداد حزمة حوافز استثمارية جاذبة للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج ألواح الـMDF بالإضافة إلى التوسع فى زراعة الغابات الشجرية.

وزيرة التخطيطِ: 165 تدبيرا وإجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية خلال جائحة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه مع احتفالِنا اليوم بعيدِ المرأةِ المصريّةِ، يكونُ قد مرّ عامٌ كامل أو أكثر قليلاً على فترةٍ استثنائية في عالمِنا مع بدايةِ جائحة كوفيد 19، أثبتت فيه المرأة نجاحها في هذه الأزمة، فكانت الأمُ المُعلمةَ والطبيبةَ والمسئولة والناخبةَ التي تدرك أن الصوتَ أمانة، فلم تتخلف عن المشاركة في الاستحقاقين الانتخابيين لمجلسيِّ الشوري والنواب، وكانت حاضرةً وبقوة في مجالِ العملِ الأهليّ، تدعو المصريين للتكاتفِ الاجتماعي والتسانُد وتبدأ بنفسِها.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم باحتفالية المرأة المصرية وتكريم الأم المثالية 2021 بتشريف السيد رئيس الجمهورية؛ والسيدة قرينته، وعدد من الوزراء وسيدات مصر الفضليات.

وأضافت السعيد أنه في ظل أزمة كورونا نجد أن المرأةَ كانت أكثرَ فئاتِ المجتمع تأثرًا؛ فحسب التقارير العالمية، فالنساءَ يشكلن نحو70% ممن يعملون بالقطاعِ الصحي والاجتماعي، وهو ما يضعُ عليهن عبء في رعاية المرضى؛ ويجعلهن أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، مشيرة إلى أن مصر تفخر بأن المرأةَ تمثل حوالي 43% من الأطباء البشريين، و92% من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، كما جاءت المرأةُ ضمن شهداءِ الوطن في هذه المواجهةِ الصعبة مع هذه الوباء فمثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة، في تأكيدٍ جديد على استعدادِ المرأةِ المصرية الدائم بقوتها وصلابتها المعهودة على مر العصور للعطاء والتضحية بالغالي والنفيس في سبيلِ رفعة هذه الوطن.

بروتوكول تعاون بين "البيئة والاتصالات" لمراجعة إجراءات ترخيص أبراج المحمول

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارة البيئة ويمثلها في التوقيع الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويمثلها في التوقيع المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك استكمالا لجهود الوزارتين فى تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتتواءم مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمستشار جوزيف ادوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير البترول: يجب العمل على المراجعة المستمرة لصيانة والحفاظ على المنشآت البترولية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستمرار في اختيار الكفاءات الشابة والعناصر الفنية المؤهلة التي تعتمد عليها الشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم" في تشغيل المنشآت البترولية بشركات قطاع البترول وشركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية، مؤكداً أهمية وجود منظومة داخل الشركة للاستمرار في إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر، حيث إن نشاط الشركة يعتمد بصفة أساسية على المهارات والعقول والكفاءات خاصة مع تزايد أنشطتها في ضوء تنفيذ العديد من المشروعات البترولية الجديدة التي تتطلب تواجد الكوادر المؤهلة في أعمال التفتيش والإدارة والتشغيل والصيانة.

وجاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية لتشغيل وصيانة المشروعات "إيبروم" عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

جهاز 6 أكتوبر يؤكد الانتهاء من المرحلة الأولى لمأخذ المياه العكرة بالعياط

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة لمتابعة سير العمل.

وتفقد المهندس عادل النجار، الموقف التنفيذي لمأخذ المياه العكرة بالعياط، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة 400 ألف م3/ يوم بنسبة إنجاز 100%، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بطاقة 400ألف م3/يوم، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 85%، ويهدف المشروع لتوفير المياه النقية لمدن (6أكتوبر- حدائق أكتوبر- 6 أكتوبر الجديدة).