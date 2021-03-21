شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي «أجمل شتاء في الإمارات» يبرز الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختتام فعاليات مسابقة «تحدي أجمل شتاء في الإمارات» والتي أطلقتها الشركة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات لدعم حملة «أروع شتاء في العالم» التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، حيث حققت المسابقة نجاحاً استثنائياً فاق التوقعات من خلال مساهمتها في تسليط الضوء على التنوع الغني والفريد الذي تتمتع به الإمارات فضلاً عن إبراز المعالم والوجهات السياحية في جميع أنحاء الدولة.

وشهدت المسابقة التي استمرت في الفترة بين 15 ديسمبر و10 فبراير مستوى عالياً من المشاركة والحماس من جانب الجمهور على امتداد الدولة والذين طُلب منهم مشاركة محتوى يوضح جمال الإمارات في فصل الشتاء للفوز بجوائز قيّمة من «دو». وتمثل الهدف الرئيسي للحملة في الكشف عن الكنوز الطبيعية والتاريخية والتراثية والجواهر الخفية التي تتمتع بها إمارات الدولة من خلال حث الأشخاص على مشاركة تجاربهم في صور إبداعية ومقاطع فيديو قصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشهدت الحملة في المجمل مشاركة أكثر من 1800 من سكان الإمارات مغامراتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل أكثر من 28000 منشور وأكثر من 2.1 مليون تفاعل من جانب المستخدمين فضلاً عن 110 ملايين ظهور للمنشورات. وكجزء من التحدي، تقاسم 11 مشاركاً جوائز قدرها 275000 درهم، حيث حصل اثنان من الفائزين المحظوظين على جائزتين بقيمة 25000 درهم لكل منهما،.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: لطالما حرصت «دو» على التفاعل مع الحملات المجتمعية والوطنية بشكل استباقي من خلال إطلاق مبادرات ملهمة تستهدف دعم تلك الحملات من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع سواء كانوا سكاناً أو زواراً لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري والسياحي المميز الذي تتميز به دولة الإمارات. وشكل تحدي «أجمل شتاء في العالم» أحدث مبادراتنا في إطار هذا الالتزام، إذ ساهمت هذه الحملة في تشجيع سكان الإمارات وزوارها على المشاركة بشكل نشط في تعريف العالم أجمع بالكنوز التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال طرق إبداعية تدعمها التكنولوجيا. وعلى الرغم من كل التحديات، إلا أننا فخورون بالإعلان عن تحقيق الحملة نتائج لافتة فاقت توقعاتنا، ونتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك فيها، ونتطلع إلى تنظيم حملات مماثلة مرة أخرى في المستقبل.

وشملت قائمة الفائزين مشاركين من الجنسيات الإماراتية والهندية والفلبينية والباكستانية، حيث كان العديد منهم مصورين ومبدعي محتوى محترفين.

وفيما يلي أسماء الفائزين وهم بشير فايز خليفة، عائشة حسين الحمادي، محمد أبو بكر، سيد عمر السيد أحمد العاشور، سوبوده بوجانجا شيتي، سليم مجري، محمد حارس شريف، أحمد حسن محمد، جويبيل أرتيسانو جارسستو، أحمد جعفر مالولين وبيتر جاي تاكبوبو.