شكرا لقرائتكم خبر عن أول سائقة توصيل طلبات في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف مطعم فريدم بيتزا، المنضوي تحت مظلة مجموعة كروش براندز، عن تعيين جيفت لتكون أول سائقة توصيل طلبات في الإمارات. ويلتزم المطعم بتمكين موظفيه وتشجيعهم والاحتفاء بهم وتزويد كل منهم بفرص للنمو واكتساب الخبرة ولعب دور أساسي في مسيرة تطور الشركة.

ويحظى الجميع، سواء كانوا سائقي توصيل، أو طهاة، أو مساعدين، أو عاملين في المطابخ المركزية، بأدوات مناسبة لبناء مسيرة مهنية حافلة والارتقاء في السلم الوظيفي وصولاً للمناصب الإدارية ضمن الشركة. تجدر الإشارة إلى أن معظم من تولوا إدارة متاجر فريدم عملوا في توصيل الطلبات في بداية حياتهم المهنية.

تعمل السيدة جيفت، مساعدةً لمدير المطعم. وتُعتبر قصتها المُلهمة تجسيداً لأخلاقيات مجموعة كروش براندز، إذ انتقلت من موطنها نيجيريا إلى دبي للحصول على عمل ودعم عائلتها، وعندما سنحت لها الفرصة للعمل كأول سائقة توصيل طلبات في دولة الإمارات في فريدم بيتزا، لم تتردد في اغتنامها. وعلى الرغم من عملها الحالي كمساعدة للمدير، لا تزال تغتنم الفرص لتوصيل الطلبات، ليس لأنه واجب عليها، بل لأنها قادرة على تأدية هذه المهمة.