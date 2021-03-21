شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأنشط إقليمياً في المسؤولية الاجتماعية للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت الإمارات من الاستحواذ على مكانة الصدارة على مستوى المنطقة في مجال التوعية وتبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك بناء على النتائج التي خرج بها التقرير السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020. وكانت «سيسيرو وبيرناي» قد أجرت هذا التقرير بالشراكة مع «يوغوف»، المجموعة الدولية للأبحاث وتحليل البيانات. وكان الهدف من هذا التقرير التعرّف إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في عدد من الدول المختارة في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمال إفريقيا. وأظهرت النتائج استحواذ كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر على المراتب الأولى.

وتم اختيار ما مجموعه 219 مديراً تنفيذياً وقائداً للشركات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الإمارات والسعودية ومصر والكويت والبحرين وعُمان والأردن ولبنان، وتونس، والجزائر، والمغرب، حيث تم انتقاؤهم بعناية لأهميتهم في القطاعات التي يعملون بها، وإسهاماتهم القيمة بها، بما في ذلك الطيران والسيارات والمصارف والتمويل والبناء والعقارات والرعاية الصحية والنقل والحكومة. وطُلب من المشاركين الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بعد إعادة النظر فيها في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد–19» لقياس مستوى الإدراك لدورها.

وبحسب النتائج الرئيسية للتقرير: قام 82% من المشاركين بتصنيف الإمارات على أنها الدولة الأنشط في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، في حين تبين أن 62% من المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام مطلعون بشكل جيد على مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وقال 60% من المشاركين إنهم لن يتعاونوا مع شركات غير مسؤولة اجتماعياً، وقال 1 من كل 5 مسؤولين تنفيذيين إن الشركات التي تمتلك برامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات تبدو أكثر جاذبية في نظر الباحثين عن فرص العمل، بينما قام 80% من صانعي القرار في الإمارات العربية المتحدة بتغيير نظرتهم بشكل إيجابي إزاء المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال جائحة «كوفيد–19».

وقال أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة «سيسيرو وبيرناي» ورئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا ننظر إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها مجرد مسؤولية أخلاقية نحرص على ممارستها ودعمها في وكالتنا، بل نرى فيها نهجاً لا يمكن لأي شركة العمل بدونه. وتكشف نتائج هذا التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قدمت مساهمة كبيرة ورائدة لإدراكها أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث لعبت دوراً مهماً خلال الوباء حتى الآن، ولا تزال تؤثر في كل فرد وشركة وقطاع على نطاق عالمي».

وقال ستيفان شكسبير، الرئيس التنفيذي لشركة «يوغوف»: تتمثل أهمية هذه التقارير في إلهام الشركات للحفاظ على المسؤولية الاجتماعية، لتظل مكوناً أساسياً ضمن خططها. ويسعدنا أن نلمس تأثير هذه الممارسات ودورها الإيجابي في دولة الإمارات، إذ يشير بحثنا إلى أنها باتت تمثل جزءاً أساسياً من ثقافة الشركات والعاملين فيها. ولاحظنا أن كبار صانعي القرار في هذه الأسواق يتمتعون بمستوى جيد من المعرفة والفهم لهذه المسؤولية، لاسيما وأن العديد منهم يعتقدون أنها تعزز الثقة في الشركات، ويؤكدون أنهم لن يشتروا منتجات من شركات غير مسؤولة اجتماعياً.

يشار إلى أن انتشار الوباء أدى إلى تغيير طريقة إدارة الأعمال بشكل فعال، وتمت إضافة المزيد من الأسئلة إلى التقرير. وطلب من المشاركين الإجابة عن أسئلة حول كيفية تأثير انتشار «كوفيد–19» على جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات أو ميزانياتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكشفت النتائج أن معظم المديرين التنفيذيين ينتابهم شعور إيجابي تجاهها، حيث قال 46% منهم إنهم سيعمدون إلى توسعة نطاق الأنشطة المتعلقة بها خلال العام 2021.