شكرا لقرائتكم خبر عن 87.4 مليار درهم تجارة «دافزا» خلال 9 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» بعام اليوبيل الفضي على تأسيسها وانطلاق مسيرتها بوصفها واحدة من أهم المناطق الحرة على مستوى الدولة، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان «دافزا» عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية متميزة خلال العام 2020، والتي تأتي لتؤكد فاعلية المبادرات الاستراتيجية وحزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها لاحتواء أثر التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19)، وكانعكاس مباشر لانتعاش أداء الأنشطة الاقتصادية على مستوى إمارة دبي.

وانعكست ثقة الشركات في قدرة المنطقة الحرة على احتواء تداعيات الجائحة والتباطؤ الاقتصادي الناتج عنها وفي المنظومة المتكاملة التي توفرها، إلى جانب القدرة على قيادة هذه المنظومة نحو التعافي الاقتصادي الكامل، وذلك من خلال ارتفاع عدد الشركات التي افتتحت أو اتجهت بأعمالها نحو المنطقة الحرة بمطار دبي، بما يدعم عملياتها في ظل التغيرات المتسارعة لقطاعات الأعمال والتجارة.

حققت «دافزا» سلسلة من النتائج المتميزة على الصعيد المالي مقارنة بالعام 2019، حيث بلغت تجارة «دافزا» في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020، نحو 87.4 مليار درهم، وساهمت ب 10% في تجارة دبي، و10.6 مليار درهم فائضاً تجارياً، وجاءت أبرز النتائج التشغيلية بزيادة في إجمالي إيرادات المبيعات بنسبة 7.62%، ونمواً في عدد الشركات الجديدة المُسجلة بنسبة %64.11.

أحمد بن سعيد: نظرة إيجابية للآفاق الاقتصادية على المديين القصير والطويل

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» أن العام 2020 كان عاماً استثنائياً وشكل تحدياً كبيراً لمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية، في ظل الاستجابة للأزمة والحاجة إلى تكييف أنماط الحياة مع تدابير التباعد الاجتماعي الجديدة، إلا أننا في دبي ملتزمين نحو توجه قيادتنا الرشيدة إلى تقديم دفعة للتعافي الاقتصادي المستدام والشامل.

وقال سموه: قدمت حكومة إمارة دبي نموذجاً متفرداً وفّرت من خلاله كافة مقومات الدعم بما يؤكد سمعة الإمارة على صعيد تحدي الصعوبات والجرأة على إحداث التغيير وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، الأمر الذي يتماشى بدورها وصدارة موقعها كمركز اقتصادي وتجاري عالمي يجذب الاستثمارات الأجنبية وينشط وجودها في المنطقة واستدامتها، حيث جاء هذا الدعم على شكل سلسلة من حزم التحفيز الاقتصادي والتسهيلات المالية للمتأثرين من التبعات الاقتصادية للجائحة، لتصحيح مسارها نحو التعافي الاقتصادي الكامل.

وأضاف سموه: تعطي النتائج التي حققتها المنطقة الحرة بمطار دبي ومجتمع الأعمال الذي تحتويه خلال العام الماضي دفعة إيجابية نحو البناء على هذه النجاحات خلال العام 2020، حيث تؤكد مختلف المؤشرات المدعومة بثقة المستثمرين، الآفاق الاقتصادية المتميزة لإمارة دبي على المديين القصير والطويل، إلى جانب عودة القطاعات الاقتصادية إلى مراحل إنتاجية عالية خلال العام بعد تجاوز التحديات بفضل المبادرات الحكومية الرامية لدعم مرحلة التعافي الاقتصادي وإصرار محركاتنا الاقتصادية على تنشيط وتسريع حركة سلاسل التوريد والتجارة العالمية.

1800 شركة

وتضم «دافزا» حالياً أكثر من 1800 شركة، حيث سجلت خلال العام 2020 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 64.11% في عدد الشركات الجديدة المُسجلة.

وحل قطاع الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية، في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات المسجلة في دافزا بنسبة 28.4%، 20% منها شركات متعددة الجنسيات. كما تصدرت تجارة بضائع هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي في تجارة «دافزا» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك بنسبة 75.8% للصادرات وإعادة التصدير وبنسبة 74.1% للواردات. وعلى الرغم من تحديات وصعوبات عام 2020، فقد سجل القطاع نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو 13% على صعيد الواردات و2.5% على صعيد إجمالي التجارة وذلك مقارنة بذات الفترة من عام 2019.

وجاءت الشركات المتخصصة بمجال الشحن والخدمات اللوجستية بنسبة 11%، 23.71% منها شركات متعددة الجنسيات، في حين شكلت شركات منتجات المستهلكين نسبة 7%، 34.42% منها شركات متعددة الجنسيات وشركات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية بنسبة 7%، شكلت الشركات المتعددة الجنسيات منها 21.31%. أما الشركات المتخصصة بقطاعات النقل الجوي وصناعات الطيران والخدمات المرتبطة بها شكلت نسبة 6.3% من إجمالي عدد الشركات، 33 % منها شركات متعددة الجنسيات.

على صعيد تجارة البضائع، احتلت مجموعة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والحلي والمصوغات في المرتبة الثانية، بواقع 17.1% للصادرات وإعادة التصدير وبنسبة 18.7% للواردات، لتشكل بالإضافة إلى مجموعة الماكينات والآلات والمعدات الكهربائية نسبة 93% من إجمالي تجارة «دافزا».

أما من حيث جنسية الشركات، فإن مناطق الشرق أوسطية تحتل النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشركات في «دافزا» بنسبة 54% من إجمالي عدد الشركات، تلتها الشركات الأوروبية بنسبة 21,5%، والشركات الآسيوية بنسبة 15%.

وشكلت الصين نسبة 25% من حيث الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بقيمة بلغت نحو 22 مليار درهم إماراتي، معززة نسبة نمو تجارتها مع «دافزا» بنحو 18% خلال الفترة نفسها، في حين شكلت العراق نسبة 10% وبقيمة قدرت بنحو 9 مليارات درهم إماراتي، والهند نسبة 8% وبقيمة 7 مليارات درهم إماراتي. أما على صعيد الواردات فقد شكلت الصين نسبة 57%، والهند نسبة 18% والولايات المتحدة الأمريكية نسبة 8%، في حين شكلت العراق 18.2% من نسبة الصادرات وإعادة التصدير، في حين شكلت دولة الإمارات نسبة 11.9% وسويسرا بما نسبته 10%.

الزرعوني: نستقبل العام الجديد مطمئنين للمستقبل ومستعدين لمرحلة التعافي

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: أثبت العام 2020 في ظل التحديات التي برزت بفعل جائحة كوفيد–19 فاعلية الأسس المتينة التي وضعتها «دافزا» في احتواء تأثير مختلف التقلبات الاقتصادية على الأسواق العالمية، حيث حافظت هذه الأسس على البيئة الاستثمارية المرنة ودعمت الشركات في الحفاظ على مواردها وكفاءاتها وعملياتها لتتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وأثمرت في أن نشهد نمواً ضمن عدد من المؤشرات الأساسية، وقد استقبلنا العام الجديد مطمئنين للمستقبل ومستعدين لمرحلة التعافي الاقتصادي وما بعدها.

وأضاف: تلتزم «دافزا» خلال العام 2021 بالتوجهات الحكومية الرامية لتخفيف وطأة تحديات الجائحة على القطاعات الاقتصادية ودعم الشركات على الرغم من قطع أشواطٍ كبيرة على صعيد التعافي مع عودة الأنشطة الاقتصادية وفتح المزيد من الأسواق العالمية، وسنواصل خلال العام أيضاً تعزيز حوافز جذب الشركات الجديدة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، والتي تجد في دافزا البيئة المناسبة للنمو وإطلاق الأعمال مستفيدة من المرونة والموقع الاستراتيجي وغيرها من مميزات «دافزا»، إضافة إلى التركيز على عددٍ من القطاعات التي تشهد زخماً قوياً خلال الفترة الحالية مثل التكنولوجي واللوجستي والمعدات الطبية والصيدلة.

وفي ظل الطلب المتزايد وتسارع الشركات الأجنبية إلى تأسيس أعمالها في دافزا، شهدت المنطقة الحرة زيادة في المساحات المكتبية التأجيرية بالمتر المربع بنسبة 39.4%. وفي إطار جهودها لتلبية هذا الطلب من قبل الشركات على المساحات التأجيرية الجديدة، أنهت «دافزا» تشييد مبنى «9W» على مساحة إجمالية بلغت 64285 متراً مربعاً ضمن موقع استراتيجي ضمن المنطقة الحرة وبإطلالات على مدرج مطار دبي الدولي، والتي جرى تأجير نحو 29% منها، 60% لشركات متعددة الجنسيات.

وسيشهد العام 2021 إطلاق مجموعة من المبادرات والتحفيزات الاقتصادية ضمن خطة «دافزا» لتسريع عملية التعافي من كوفيد -19، حيث ستشمل أكثر من 22 مبادرة استراتيجية سيتم تطبيقها خلال العامين القادمين. وتندرج المبادرات تحت أبعادٍ مختلفة منها: البعد التجاري والترويجي، والبعد الخدمي وتجربة المتعاملين والبعد التنويعي للاستثمارات، حيث تهدف المبادرات إلى تقديم قيمة مضافة ومردود استثماري عالٍ على الصعيد المؤسسي والاقتصادي، مما سيكون له الأثر الواضح في تعزيز مكانة «دافزا» كرافد اقتصادي حيوي ومتنامٍ في إمارة دبي.

الاستدامة

وحققت «دافزا» مجموعة من الإنجازات المتميزة على صعيد الاستدامة خلال العام 2020 تمثلت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 4.9% من 19,700 طن إلى 18,600طن، وخفض استهلاك الطاقة بنسبة 4.9% من 38 مليون كيلوواط بالساعة إلى 36 مليون كيلوواط بالساعة، وخفض استهلاك الطاقة في الأبنية بنسبة 8.7% من 95 كيلوواط بالساعة للمتر المربع إلى 82 كيلوواط بالساعة للمتر المربع، وخفض استهلاك المياه بنسبة 14%، وتحسين كفاءة محطة التبريد من 1 كيلوواط/ طن إلى 0.7 كيلوواط/ طن.

25 مبادرة

ويذكر أن المنطقة الحرة بمطار دبي نفذت خلال العام 2020 أكثر من 25 مبادرة تحت مظلة المسؤولية الوطنية المجتمعية، من بينها التعاون مع صندوق الفرج لمساعدة 620 طالباً من أبناء نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية المعسرين، وحملة لجمع التبرعات بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وغيرها من مبادرات الفحوص الطبية على العيون للمتعاملين وحملات التبرع بالدم والتوعية بالأمراض.

وكانت «دافزا» قد نجحت على صعيد خدمات المتعاملين في الحصول على شهادتي الآيزو 10002 لجودة نظام معالجة شكاوى وزيادة رضا المتعاملين والآيزو للجودة في إدارة شكاوى وقياس رضا المتعاملين، في تأكيد جودة الخدمات التي توفرها لمتعاملي المنطقة الحرة وترسيخاً لسمعتها الريادية باعتبارها واحدة من أهم المناطق الحرة في مجال توفير الخدمات عالمية المستوى.