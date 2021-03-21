شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة بن حم» تتجاوز عام «كورونا» وتؤكد سرعة التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

استعرض التقرير السنوي الخاص ب«مجموعة بن حم» مخططاً بيانياً يظهر سرعة تعافي شركات «مجموعة بن حم» من تداعيات انتشار الفيروس؛ وذلك بفضل الإجراءات والقرارات السريعة والفاعلة التي اتخذها مجلس الإدارة؛ للحد دون تفاقم تأثير الجائحة على سير الأعمال، وشمل التقرير عدة مناحٍ تتعلق بأمور كثيرة هي: قياس الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين خلال الجائحة، العمل عن بُعد، رضا المتعاملين، التوظيف خلال الجائحة، المرونة في اتخاذ القرارات.

وعرضت المجموعة تقريرها السنوي الخاص بالنتائج والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا، وتداعيات انتشار الفيروس على شركات المجموعة؛ وذلك بعد عام على انتشار كورونا في مختلف أرجاء العالم.

وضم التقرير 5 أجزاء تمثل القطاعات التي تنشط بها شركات المجموعة وهي: التعليم، السفر والسياحة، البناء والإنشاءات، العقارات، الصحة.

وأظهرت النتائج ارتفاعاً في نسبة الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم، والعقارات، وزيادة في نسبة رضا المتعاملين.

أما بالنسبة لقطاعي السفر والسياحة، والإنشاءات والبنية التحتية، فقد استمرت الشركة في سياستها بعدم الاستغناء عن الموظفين وتقديم كافة التسهيلات لمتابعة العمل عن بُعد بكفاءة عالية والحرص على الوصول للمتعاملين والتأكد من تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة والمصداقية.

إضافة إلى زيادة في نسبة التوظيف؛ حيث ضمت المجموعة خلال عام انتشار كورونا العديد من الكفاءات بما يتناسب مع التوجهات الجديدة لمجلس الإدارة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية فيما يتعلق بالاهتمام بالتقنيات الحديثة وإدخالها على جميع قطاعات المجموعة وتسريع وتيرة إنجاز الخطط المستقبلية.

أحمد بن مسلم: عملنا على تطوير سياساتنا وخططنا بشكل مستمر

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري مدير عام مجموعة بن حم: نشعر بالارتياح للنتائج التي أظهرها التقرير التي تدل على حسن إدارة الفترة التي مررنا بها من حيث القرارات والإجراءات المتبعة التي أسهمت في تخفيف تداعيات انتشار الجائحة على شركات المجموعة وتظهر هذه القرارات جلياً في اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة التي كلفناها بمتابعة تأثير الجائحة على شركاتنا وأعدت لنا هذه الإحصاءات.

وتابع ابن حم: عام كورونا كان فيه الكثير من التحديات والتجارب التي استفدنا منها الكثير وعملنا على تطوير سياساتنا وخططنا بشكل مستمر، والنموذج الإماراتي في مواجهة الجائحة كان محط تقدير المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة التي صنفت الدولة في المراتب الأولى على المستوى الإقليمي والعالمي في كفاءة التعامل مع تداعيات الوباء وسرعة الانتقال إلى مرحلة التعافي.

وأكد ابن حم أن الإمارات أثبتت من خلال الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة قدرة فريدة على مواجهة التحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص وإنجازات، حيث شكل التعامل الناجح مع الجائحة، تأكيداً ودليلاً عملياً على المميزات التي تنفرد بها الدولة عن غيرها من دول العالم، حيث تمكنت من احتواء الوباء بإجراءاتها الاحترازية وبنيتها التحتية القوية.

تقديم كافة التسهيلات لمتابعة العمل عن بُعد وزيادة إنتاجية الموظفين

ويأتي عام الخمسين ليكون إعلان بداية مرحلة جديدة بأفكار متجددة ومشاريع خلاقة وطموحة حدوها الفضاء بعزم وإيمان نتابع مسيرة العطاء ونمشي خلف قيادتنا الحكيمة متفائلين بخمسين عاماً قادمة مملوءة بالإنجازات ويرتفع فيها اسم الإمارات عالياً في جميع المجالات.

وختم مدير عام مجموعة بن حم: أن ما تحقق خلال الخمسين عاماً الماضية يدفعنا للمضي قدماً لتحقيق المزيد من الإنجازات الآن وفي المستقبل فهي مصدر إلهام لنا وللأجيال القادمة نبني عليها وننطلق منها؛ لتحقيق أهداف وتطلعات وطموحات دولتنا المتجددة.