شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «إعمار العقارية» 11 أبريل لمناقشة توزيع 10% نقداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تناقش الجمعية العمومية لشركة «إعمار العقارية» مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من رأس المال عن عام 2020 بما يعادل 10 فلوس/ للسهم، وذلك خلال إجتماعها يوم 11 أبريل/نيسان القادم.

وتناقش العمومية كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2020.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع أكدت الشركة بأن الاجتماع الثاني سينعقد عن بعد يوم 18 أبريل/نيسان القادم.