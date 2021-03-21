شكرا لقرائتكم خبر عن منصور غلوم : مسفر أعاد اكتشافي والبطائح منحني فرصة تحقيق إنجاز جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منصور غلوم حارس مرمى خوفكان، المعار للبطائح، رغبته في تحقيق إنجاز جديد والصعود لدوري الخليج العربي للمرة الثانية توالياً مع فريق جديد، وكان غلوم صعد مع خورفكان.

وقال : أمامي وزملائي فرصة من اجل تحقيق إنجاز لنادي البطائح، ولنا كلاعبين، هذا تحد ويجب أن نبذل كل جهد لكسبه، بالنسبة إلي أنا لاعب أحب الأرقام والإنجازات وآمل أن أصنع تاريخاً مع هذا النادي ،كما صنعته مع خورفكان، وبصراحة البطائح يستحق الصعود، انضممت لهذا الفريق قبل فترة قصيرة ربما لكن لدي قناعة كبيرة بأنه فريق جيد، ويملك مجموعة مميزة جداً من اللاعبين، ويقوده مدرب خبير يعتبر احد افضل المدربين في الدولة بإنجازاته وسجله الحافل، وتشرف عليه إدارة متمرسة، وتعرف كيف تعمل، والأجواء في النادي ممتازة ومشجعة.

ومضى يقول: أنا سعيد ومرتاح للعب لنادي البطائح، وعازم على تقديم كل خبراتي وتسخيرها من اجل المجموعة، ولابد أن أتقدم بالشكر للمدرب عبدالله مسفر الذي أعاد اكتشافي، وشجعني، ودعمني، بعد أن ابتعدت عن المشاركة مع خورفكان، وأشكر زملائي اللاعبين والإدارة وأتمنى أن ننجح في تحقيق حلم الصعود.

ورأى غلوم أن المنافسة مفتوحة بين الفرق المرشحة وستستمر كذلك حتى آخر جولة، لافتاً إلى أن ناديه لا ينظر لنتائج الآخرين وسيعمل على تحقيق الفوز في كل مبارياته.

وعن لقب افضل حارس قال: حصلت على هذا اللقب مع خورفكان وأتمنى أن أحصل عليه من جديد مع البطائح.