شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يلتقي سفير كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأحد، عوني عريفي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، خلال الاجتماع الذي تم عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه، عبر عوني عريفي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مثنياً على علاقات التعاون التي تربط البلدين. (وام)