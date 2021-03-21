شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا المزيف يحيل مستثمراً وعاملاً للجنايات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات في دبي قضية اتهم فيها مستثمر آسيوي (32 عاماً) بتزوير نتيجة فحص «كوفيد- 19» بالاشتراك مع عامل للاحتيال على موظف في شركة طيران والسفر بموجبها خارج الدولة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر الماضي بعد تسلم موظف بشركة للطيران نتيجة فحص «كوفيد-19» تخص المتهم الأول (المستثمر) وتبين انتهاء صلاحيتها، وحسب إفادة المبلغ في التحقيقات بأنه طلب من المتهم الأول عرض الرسالة النصية التي تسلّمها عبر هاتفه، لكنه رفض وظهرت عليه علامات التوتر.

وذكر المبلّغ أنه طلب من المتهم الأول إجراء فحص كورونا جديد ليتمكن من الصعود في رحلته فغادر المتهم وعاد بعد نصف ساعة وقدم نتيجة فحص «كوفيد-19» جديدة سارية وبالتدقيق عليها تبين أنها مزيفة.

وحسب اعتراف المتهم الأول أن عاملاً من جنسيته نفسها سلمه فحص كورونا بعد تغيره تاريخ إصداره وقام بطباعة الفحص ليتمكن من مغادرة الدولة، فقبض على المتهم الثاني، وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.