شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تهنئ الحكومة الليبية الجديدة بزيادة التمثيل الدبلوماسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أوروبي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية، أن دي مايو، بحث مع الدبيبة مستجدات الشأن الليبي، وعدداً من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدماً له التهاني بمناسبة مباشرة مهامه.

وبهذه المناسبة أكد دي مايو، زيادة التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في ليبيا لدعم الانتقال الجديد. كما تضمن برنامج زيارة الوزير الإيطالي لقاء الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

على صعيد آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني مع السفير المالطي لدى طرابلس تشارلز صليبا. وبحسب بيان المجلس الرئاسي فقد تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وبحث سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وخاصة التعليم والتدريب.

وأكد السفير المالطي، لرئيس المجلس على قرب فتح السفارة المالطية في طرابلس خلال أيام، وذلك لتسهيل حصول الليبيين على التأشيرة.

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس.

ووصل دي مايو في وقت سابق إلى طرابلس في زيارة غير معلنة يتوقع أن تستمر يوماً واحداً.، قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان، إنّ «الرئيس عبد الحميد الدبيبة التقى اليوم في العاصمة طرابلس وزير الخارجية لويجي دي مايو».

وناقش المسؤولان سبل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة الهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي يؤرق روما وأوروبا منذ سنوات طويلة، حسب ما جاء في البيان المقتضب، كما يتضمن برنامج الزيارة محادثات بين الوزير الإيطالي مع الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي.