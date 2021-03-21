السيسي يكلّف وزارة التضامن وجهاز تنمية المشروعات بتسهيل القروض النقدية للمرأة الريفية

الشارقة - اميمة ياسر -

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتسهيل برامج للمرأة الريفية من خلال القروض النقدية.

كما كلف أيضًا رئيس الجمهورية، خلال كلمته باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 المقامة حاليًا بمركز المنارة، وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لجودتها.

وفي سياق متصل، أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس السبت، أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، على مستوى محافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:

السيدة فاتن طاهر السيد الشناوي الأولى على محافظة بنى سويف، والسيدة وفاء محمد عبدالله على الأولى على محافظة المنوفية، والسيدة سمية عمر علي دبل الأولى على محافظة الشرقية، والسيدة أحلام فتحي عبداللطيف طلب الأولى على محافظة سوهاج، والسيدة سهير السيد إبراهيم زيدان الأولى على محافظة مرسى مطروح، والسيدة هدى عبدالرحمن محمد على عاصي الأولى على محافظة جنوب سيناء، والسيدة فينار سليمان محمود جمعة الأولى على محافظة شمال سيناء.

وجاءت السيدة عايدة محمد إبراهيم خليل الأولى على محافظة القاهرة، والسيدة هناء فوزي شحات صهيون الأولى على محافظة الأقصر، والسيدة سميرة حسن عبده الدمك الأولى على محافظة بورسعيد، والسيدة ناهد سمير أحمد محمود الأولى على محافظة السويس، والسيدة صباحة أنور شنودة الجندي الأولى على محافظة الإسكندرية، والسيدة صبحية حسن المرسي الحبال الأولى على محافظة الغربية، والسيدة نجاح عبدالمجيد جلال محمد الأولى على محافظة المنيا، والسيدة نادية حمودة حمودة العلمي الأولى على محافظة دمياط، والسيدة سميرة حسن محمود جاد الكريم الأولى على محافظة قنا، والسيدة وفاء عبدالحافظ عبد المطلب أحمد الأولى على محافظة الوادي الجديد، والسيدة نورة السعيد عبدالعزيز عطا الله الأولى على محافظة الدقهلية، والسيدة تمام محمد عبداللطيف محمد الأولى على محافظة الفيوم، والسيدة آمال سيد أحمد حسنين الأولى على محافظة أسوان، والسيدة شاذلية محمود عبداللاه على الأولى على محافظة البحر الأحمر، والسيدة أنعام عبدالرازق هاشم مسلم الأولى على محافظة البحيرة، والسيدة زينب أحمد أحمد مكي الأولى على محافظة الجيزة.