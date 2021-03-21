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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى .
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.16 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
واستقرت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 210.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس 210.01 ريال سعودى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 210.57 ريال بما يعادل 56.14$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 193.03 ريال بما يعادل 51.46$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 184.26 ريال بما يعادل 49.12$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 157.93 ريال بما يعادل 42.10$
بنحو 122.84 ريال بما يعادل 32.75$سعر الذهب عيار 12
بنحو 105.29 ريال بما يعادل 28.07$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,549 ريال بما يعادل 1,746$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,474 ريال بما يعادل 392.98$
سعر كيلو الذهب
بنحو 210,575 ريال بما يعادل 56,138$