شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما ارتفع سعر 1 يورو لـ 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، كما ارتفع سعر ين يابانى 1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني مقابل سعره أمس 29.02 ين ياباني.

فى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.04 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.16 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

واستقرت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 210.57 ريال سعودى مقابل سعره أمس 210.01 ريال سعودى.



وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: ​سعر الذهب عيار 24

بنحو 210.57 ريال بما يعادل 56.14$





سعر الذهب عيار 22

بنحو 193.03 ريال بما يعادل 51.46$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 184.26 ريال بما يعادل 49.12$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 157.93 ريال بما يعادل 42.10$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 122.84 ريال بما يعادل 32.75$ سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12

بنحو 105.29 ريال بما يعادل 28.07$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,549 ريال بما يعادل 1,746$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,474 ريال بما يعادل 392.98$

سعر كيلو الذهب

بنحو 210,575 ريال بما يعادل 56,138$