شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "سابك للمغذيات الزراعية" تبحث توزيع 476 مليون ريال عن النصف الثاني في 11 أبريل المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو"، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 11 أبريل المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح بقيمة 476 مليون ريال خلال النصف الثاني من العام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 476 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الصرف في 25 أبريل المُقبل.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 416.7 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية (قامت الشركة بزيادة رأس مالها بعد تلك التوزيعات).

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ‏2021‏.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى التوقف غير المجدول لمصنع سافكو، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 3.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 3.2 مليار ريال خلال العام 2019.