شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض للتعمير" توقع عقود بيع أجزاء من مخطط تنال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض للتعمير عن تلقيها خطاب من شركة أدير العقارية وكيل التسويق الحصري لشركة تنال للأستثمار والتطوير العقاري –شركة زميلة- يفيد أنها وقعت عقود لبيع أجزاء من مخطط تنال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن إجمالي المساحة المباعة تبلغ 357.333 مليون م2، وذلك بقيمة إجماليه قدرها 576 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وبحسب البيان، تبدأ شركة أدير في إجراءات الافراغ اعتباراً من الاسبوع القادم، علماً بأن حصة شركة الرياض للتعمير من تلك المبيعات مانسبته 69.38%.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة إجمالي أرباح من هذه المبيعات تقدر بمبلغ 180 مليون ريال، تظهر أثرها المالي خلال الربع الأول والثاني من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 227.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 142.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى تحسن نتائج أعمال الشركة الزميلة وذلك على الرغم من تأثر إثنين من مراكزها التشغيلية وهما مركز النقل العام ومزاد التعمير الدولي للسيارات بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا المستجد.