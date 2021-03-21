شكرا لقرائتكم خبر عن "دلة الصحية" توقع عقداً مع شركة هاشم للمقاولات بقيمة 58.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيعها عقداً مع شركة هاشم للمقاولات والتجارة لتطوير المبنى الرئيسي لمستشفى دله النخيل.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة العقد تبلغ 58.381 مليون ريال، علماً بأن مدة التعاقد 15 شهرا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس الجاري.

وأشار البيان إلى أن شركة دله للخدمات الصحية ستقوم بعمل تحديثات فنية في المبنى الرئيسي لمستشفى دله النخيل من خلال تطوير التصاميم الداخلية للغرف بشكل عصري وأنظمة ذكية وتزويد مبنى المستشفى بأحدث التقنيات والحلول الرقمية وذلك لتقديم خدمات مميزة للمراجعين.

ونوهت الشركة إلى أنه باستثناء تكاليف التطوير، لا يمكن تحديد الأثر المتوقع على العمل خلال فترة التطوير، ويتوقع ان ينعكس الأثر بشكل إيجابي بعد الانتهاء من التطوير.

يُذكر أن دلة للخدمات الصحية كانت تمتلك ما نسبته 7.5% من رأسمال شركة مركز مكة الطبي، وبإتمام هذه الصفقة ستصبح ملكية شركة دله للخدمات الصحية 86.1% من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 77.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.