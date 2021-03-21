"الهيئة العامة للصناعة" تتعاون مع "زين درون" لتطوير عمليات الرصد ومراقبة المناطق الصناعية في الدولة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مجموعة زين، الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، أن شركتها التابعة "زين درون" تتعاون مع الهيئة العامة للصناعة لاستخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار للقيام بعمليات الرصد والمتابعة للمناطق الصناعية في الدولة.

وكشفت المجموعة في بيان صحافي أن الهيئة العامة للصناعة تتعاون مع شركة "زين درون" من خلال اتفاقها الموقع مع شركة اوبن وير لاستشارات الكمبيوتر وذلك للاستفادة من تقنيات وتطبيقات تكنولوجيا الطائرات في الأعمال الصناعية والتجارية واستخدام تكنولوجيا "ايزري" ، إذ سيثمر هذا التعاون بتطوير عمليات الرصد ومراقبة المناطق الصناعية في الدولة، ومسح هذه المناطق للكشف عن أي تغييرات أو مخالفات في النشاط التجاري، ومن ثم القيام بعمليات الإبلاغ عن أي تطورات قد تحدث مستقبلا.

وبينت المجموعة أن "زين درون" توفر أسطولاً متنوعاً من الطائرات بدون طيار، يعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بالقدرات اللازمة لتنفيذ أحدث الحلول حسب الطلب، وإجراء تحليلات بيانات متطورة للكيانات الحكومية والمؤسسات، وهي في ذلك تقدم سلسلة واسعة ومبتكرة من الخدمات مثل بيانات الخرائط، النماذج ثلاثية الأبعاد للأماكن، مسح المواقع الصناعية والتجارية، وتوظيف تقنية الليزر (الليدار) للحصول على بيانات عالية الدقة، كما أنها توفر بيانات جوية دقيقة قابلة للقياس لتخطيط الأعمال، وتحسين عرض البيانات لاتخاذ قرارات أفضل.

وكشفت زين أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز جهود الهيئة العامة للصناعة في مراقبة ومسح المناطق الصناعية في الدولة، وذلك من منطلق مسؤوليتها عن الإشراف على تنمية الأنشطة الصناعية، كما أنه سيعمل على تمكينها من الحصول على قاعدة بيانات دقيقة وإنشاء سجل رقمي للعديد من المناطق الصناعية، وذلك من خلال عمليات المسح الجوي الطوبوغرافي، إذ سيتم إجراء المسوحات الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار القادرة على التقاط صور معالجة عالية الدقة والوضوح والجودة، ومن ثم تسليمها إلى الإدارات المختصة في الهيئة العامة للصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين درون عبد العزيز جواد "هذا الاتفاق يفتح المجال لنا للمساهمة ودعم جهود المؤسسات الحكومية في الدولة، حيث تشرف الهيئة العامة للصناعة على النشاط الصناعي، ونعتقد أن قائمة خدماتنا التقنية توفر قائمة خيارات واسعة تلبي تطلعات الأنشطة الصناعية والتجارية للدولة".

وأضف جواد قائلا " شركة زين درون تملك القدرات والإمكانيات التي تؤهل المؤسسات والكيانات الحكومية للقيام بدورها الإشرافي والرقابي، حيث تقوم حلول وأنظمة الطائرات بدون طيار بتحسين القرارات الصناعية والتجارية مع إمكانية الوصول إلى بيانات عالية الدقة، وتقليل تكاليف القوى العاملة من خلال الحد الأدنى من التفاعل البشري".

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعة مسؤولة عن تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في دولة الكويت من خلال تشجيع الصناعات المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية لهذه الصناعات لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني مما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي و هو من الأهداف الأساسية للهيئة العامة للصناعة، كما أنه من الاهتمامات الأساسية للهيئة تعميق الحس الصناعي لدى المواطنين وإيجاد الدراسات الصناعية والتنسيق بين الصناعات المتواجدة والمستقبلية لدول الخليج و الدول العربية كافة بهدف دعم التعاون الصناعي بين الدول المختلفة والمنظمات الدولية.

وتعد زين درون من الكيانات التشغيلية الرائدة في خدمات الطائرات بدون طيار على مستوى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ حصلت على شهادة الأيزو العالمية للتميّز في نظام إدارة الجودة (QMS) ISO 9001:2015، لتكون أوّل مزوّد لخدمات الطائرات من دون طيار يحصل على هذه الشهادة في المنطقة، وقد جعلتها هذه الخطوة من الشركات المعتمدة، والمعترف بها دوليا في مجال الطائرات من دون طيار، إذ إن شهادة الأيزو العالمية ISO 9001:2015 تحدد متطلّبات معيار نظام إدارة الجودة (QMS) الذي توصّلت إليه المؤسسات لإثبات القدرة على توفير الخدمات التي تلبّي بدورها متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية، فضلاً عن خلق كفاءات تشغيلية من خلال تنظيم الأعمال وتبسيطها.

يذكر أن هذه الخطوة تقدم ضمانات للأطراف الخارجية بأنّ "زين درون" تتبّع نهجا يختص بمعايير تقديم الخدمات، وتقييم المخاطر، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق إدارة الجودة الفعّالة ضمن أعمال المؤسسة، كما تساعد هذه المعايير المعترف بها دوليًا المؤسسات على تطبيق نهج محوره جودة الخدمة، وعلى تحسين العمليات التجارية لتحقيق الكفاءة.

وكانت مجموعة زين أطلقت "زين درون" بهدف فتح آفاق جديدة من الفرص للاستخدامات الواسعة لتقنيات الطائرات بدون طيار في أسواق الشرق الأوسط، لنشر التطبيقات المتطورة للكيانات الحكومية والشركات الخاصة، إذ تنظر زين إلى تكنولوجيا الطائرات بدون طيار على أنها انطلاقة قوية لها في رحلتها نحو التحوّل الرقمي، وهي تسعى من خلال هذا الهدف إلى أن تلعب دورا حاسما كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية.

يذكر أن سوق الطائرات بدون طيار بدأ يزدهر حاليا بشكل كبير في أسواق المنطقة حيث أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع استراتيجيات التحول الرقمي وخصوصاً التطبيقات التي تساهم على تقليل تفاعل العنصر البشري عن طريق خفض التكاليف التشغيلية من خلال أتمتة الوظائف وتوظيف الروبوتات في معظم العمليات اليومية، حيث تقدم مزايا تقنية عالية الدقة مقارنة بالفحوصات البصرية العادية، لذلك تسعى زين درون إلى دعم التطبيقات التجارية والصناعية للحكومات وقطاع الأعمال من خلال أسطولها من الطائرات بدون طيار بمواصفات ومعايير عالمية.