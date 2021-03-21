شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة "اكتشف مصر".. والفيوم أولى المحطات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن هذه الحملة تم إطلاقها بهدف نشر الوعي السياحي وال أثري لدى كافة فئات المجتمع لتعريفهم بالمقاصد السياحية في مختلف المحافظات المصرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية وذلك بمشاركة عدد من شباب المدونين والمؤثرين المصريين المهتمين بالسياحة والسفر والذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف أن برنامج الزيارة بمحافظة الفيوم سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام وأنه سيشمل قرية تونس وما بها من بساتين يعيش بها أنواع طيور نادرة، ومحمية وادي الريان، ومنطقة قصور العرب، والبحيرة المسحورة، وجبل المدورة، ومحمية حفريات وادي حيتان، والغابة المتحجرة، ووادى قطراني، وزيارة السواقي الشهيرة بالفيوم، وذلك مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية.

كما أوضح المهندس أحمد يوسف أن استعانة الهيئة بالمدونين والمؤثرين المصريين تأتي في ضوء اهتمام وزارة السياحة والآثار بتحديث آليات التسويق وإشراك المجتمع خاصة الشباب باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، والاستعانة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تأكيداً على دورها كأحد أهم الآليات الترويجية الحديثة على مستوى العالم.



المشاركون في الحملة