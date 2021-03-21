شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 21-3-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 765 جنيها للجرام حتي صياغة هذه السطور، إذ يتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية يومي السبت والأحد من كل أسبوع.



أسعار الذهب اليوم في مصر: أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار 18 يسجل 655 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام.

عيار 24 بلغ 873 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.

أونصة الذهب 1745 دولار.

وكان الذهب شهد ارتفاعا كبيرا على المستوي العالمي بختام تعاملات الأسبوع، إذ سجلت الأونصة صعودا بقيمة 15 دولار تقريباً، بسبب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي أنه سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير حتي عام 2023 .

تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي والذى أكد فيها اقتراب التعافي الاقتصادي مع تنفيذ خطة التحفيز واتجاه الوظائف للارتفاع وكذلك مؤشرات النمو، جعلت الأسواق في حالة تذبذب لكنها أغلقت على ارتفاع للأونصة عند 1745 دولار.

أسعار الذهب في مصر تتغير بشكل يومي وبصورة لحظية، وقد يتساءل البعض عن كيفية توجيه أسعار الذهب في مصر، وبمعني أدق من يحدد سعر الذهب في مصر بشكل يومي ومن يحكم حركة الأسعار والتي تشهد تغيرات دائمة ومستمرة.

سعر الذهب في مصر يخضع لعدد كبير من المؤثرات أهمها الدولار وسعر الأونصة والنفط والتضخم العالمي والقرارات الاقتصادية في الاقتصاديات الكبري.