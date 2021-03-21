تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10909 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2118 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 13223 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 4163 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2077 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3041 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المجموعة المصرية العقارية، الشرقية-ايسترن كومباني، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العربية لاستصلاح الأراضي، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العالمية للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، برايم القابضة للاستثمارات المالية.

كما أعلنت البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الشرقية - ايسترن كومباني خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم الأحد، ليصبح 13.50 جنيه للسهم، مع إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم الأحد.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، بالم هيلز للتعمير، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، 425 ألف سهم، 200 ألف سهم، 63930 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات، 107111 سهم، 350 ألف سهم، 35 ألف سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 581 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.05 مليون سهم، 183 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 12 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المجموعة المصرية العقارية 10 آلاف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 16 ألف سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تأجيل طرح كراسة الشروط لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة لتصبح ابتداءً من 4 إبريل المقبل، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض 16 يونيو المقبل.

وفي سياق منفصل قالت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على قبول استقالة كلا من عمر عبد العزيز مهنا-مستقل، عمرو الجنايني ممثلًا عن البنك التجاري الدولي-غير تنفيذي، محمود يحيي الجمال-غير تنفيذي، وائل طارق محمد إسماعيل-غير تنفيذي، على أن يتم الدعوة لجمعية عامة عادية يوم 24 مارس الجاري لإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وأعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حصول الشركة على حق انتفاع لساحة أرض الشركة التجارية للأخشاب بميناء الإسكندرية عن طريق المزايدة التي تمت في هيئة ميناء الإسكندرية بمساحة تقدر بـ33 ألف متر مربع بسعر 70 جنيه لكل متر مربع شهريًا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بزيادة سنوية 7% بالإضافة إلى رسوم نظافة للساحة 924 جنيه في اليوم وكذلك مصاريف تخزين الحاوية الـ20 قدم بقيمة 9.8 جنيهًا في الأسبوع الأول، 13 جنيه بعد الأسبوع الأولى، وتقدر المساحة التخزينية للساحة 3300 حاوية تقريبًا، وتم إعطاء الشركة مهلة 9 أشهر لتجهيز الساحة.

ومن جهة أخرى قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت كراسة شروط خاصة مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر خارج حدود شركة الشرقية ايسترن كومباني، وأن أحد شروط الكراسة هو إتاحة الخيار للجمعية العامة للشركة الشرقية - ايسترن كومباني في المشاركة في رأسمال الشركة الجديدة بنسبة 24% دون تحملها جزء من تكلفة الرخصة، ما يحقق استعاضة جزئية لأي خسارة قد تلحق بها في حالة خروج أحد المصنعين الحاليين لديها وحصوله على الرخصة الجديدة، في ظل اشتراط أن الرخصة الجديدة تشمل تصنيع السجائر الالكترونية الجديدة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن شروط الكراسة شملت عدم أحقية الشركة الجديدة في إنتاج سجائر في الفئة السعرية الشعبية التي تسيطر عليها الشركة الشرقية وتمثل 98% من مبيعاتها، ما يضمن عدم وجود أي تهديد تنافسي من الشركة الجديدة.

وذكرت الشركة، أن مجلس الإدارة، كان قد كون مجموعة من اللجان ومنها لجنة دراسة المخاطر التي كان على رأس أولوياتها كيفية التعامل مع دخول منافس جديد في قطاع تصنيع السجائر، وقد أعدت خطط جديدة للتعامل مع هذا التطور، وتدرس عدة مشروعات هامة سيتم الإعلان عنها تباعاً.