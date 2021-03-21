شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض الخيار والملوخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انخفضت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو مقابل 2-4 جنيهات وانخفضت أسعار الخيار الصوب ليتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو مقابل 2.5-5 جنيهات الكيلو، كما انخفضت أسعار الملوخية لتتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو مقابل 7-13 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، الفاصوليا بين 5-13 جنيها، أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو.

يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيه للكيلو.