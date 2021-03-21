شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى أول أيام الأسبوع للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 18.56 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك "مصر" ليسجل 18.56 جنيه للشراء، و18.77جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.61 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.67 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم، حيث استقر سعر الدولار واليورو والريال السعودى والجنيه الاسترلينى، فى حين ارتفع سعر الدينار الكويتى لـ48.96 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ48.97 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.67 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.56 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.61 جنيه.

18.77 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 18.85 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.62 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.58 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.59 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.55 جنيه للشراء.

18.79 جنيه للبيع.