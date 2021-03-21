شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بقطاع البترول: تصدير شحنة غاز من دمياط الأسبوع الجارى متجهة للهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز مسال (الرابعة) من مصنع دمياط للإسالة خلال الأسبوعي الجاري من خلال ناقلة الغاز المسال Marshal Vasilevskiy موضحة أنها ستتجه للهند .

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 167 ألف متر مكعب غاز مسال.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت في تصريحات لـ"الخليج 365" عن تجهيز الشحنة الرابعة للغاز المسال للتصديرمن مصنع دمياط للإسالة قريبا.

يذكر أنه تم إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير ثلاث شحنات منه حتى الآن وذلك بعد الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها.

وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس الجارى، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

وكان موقع Verocy الهولندى المتخصص فى الاستشارات الاستثمارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد نشر تقريرًا عن تقدم مصر واستمرار ازدهارها فى مجال تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الطلب المتوقع على الغاز الطبيعى، وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة حيث رصد التقرير، عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعى المسال من مصر، وتشمل استمرار صادراته من مصنع ادكو، والتى تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا فى فبراير الماضى بعد توقف دام 8 سنوات.

وألقى التقرير الضوء على التصريحات الأخيرة للحكومة عن خطط التوسع فى تصدير الغاز المسال، والتى تراعى أساسيات السوق، ووضع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمكنت من رفع قدراتها التصديرية من الغاز الطبيعى المسال إلى 12.5 مليون طن سنويًا بعد تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز بطاقة 4.5 مليون طن مضيفا أن مصانع تصدير الغاز الطبيعى المسال فى مصر بكل من ادكو ودمياط تعد خيارًا مهمًا لمنتجى الغاز من الشركات العالمية العاملة بشرق المتوسط مثل شركة شيفرون الأمريكية التى أبدت رغبتها فى ربط الحقول البحرية التابعة لها بمصانع إسالة الغاز فى مصر، كما يتجه الفائض المحلى من الغاز إلى تسهيلات مصانع إسالة الغاز.