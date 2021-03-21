شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد فى بداية تعاملات الأسبوع للبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 21-3-2021، أمام الجنيه المصرى، بأولى تعاملات الأسبوع للبنوك، حيث استقر سعر الدولار واليورو والريال السعودى والجنيه الاسترلينى، فى حين ارتفع سعر الدينار الكويتى لـ 48.96 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.97 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار فى أولى أيام التعاملات الصباحية للبنوك الأحد 21-3-2021، تباينا أمام الجنيه المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، فى حين ارتفع فى سعر بنك "الاسكندرية" بقيمة قرش واحد ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.61 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، لـ 48.96 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.97 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع .