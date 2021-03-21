أرامكو تخفض الإنفاق الرأسمالي وتعلن تراجع الربح 44.4% في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية اليوم الأحد أنها تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بعدما قالت إن صافي ربح 2020 تراجع 44.4 بالمئة، متأثرا بهبوط أسعار الخام والكميات المبيعة، وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير، في ظل ضغوط على الطلب من جراء الجائحة.

قلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة.

انخفض صافي الربح إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول، مقارنة مع 330.69 مليار في العام السابق.

توقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على رفينيتيف أيكون.

انخفضت أسهم كبرى شركات النفط والغاز الغربية مثل رويال داتش شل وبي.بي إلى أقل مستوياتها خلال سنوات في 2020. ومنيت إكسون موبيل، أكبر شركة طاقة أمريكية، بأول خسارة سنوية لها.

وأعلنت أرامكو عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020 وأشارت إلى أنها تلحظ تحسنا في الطلب على النفط.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة "بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى".