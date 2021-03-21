شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف اليوم الأحد 21-2-2021 عن استقرار أسعار الدواجن وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق.

وقال مصطفى السعيد صاحب محل لبيع الدواجن والطيور، إن معظم الأصناف تشهد استقرارا، مشيرا إلى أن الطلب على الدواجن سيشهد ارتفاعا مع اقتراب ودخول شهر رمضان الكريم، وأكد على أن أسعار الدواجن المزارع تترواح للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو.

وأضاف السعيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن البلدى للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار السعيد إلى أن الطلب سيشهد ارتفاعا على البيض خلال شهر رمضان المبارك، وأوضح أن سعر البيض 37-40 جنيها للكرتونة، البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.