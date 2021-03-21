شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد فتوح: أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن مشروعات حياة كريمة وسرعة تنفيذها تمثل أولوية قصوى للشركات العامة وشركة العبد، ولا سيما المشروعات في صعيد مصر، لافتا إلى أن الشركة تنفذ مشروعات بمحافظات أسوان وقنا والمنيا.

أضاف سعيد فتوح لـ"الخليج 365"، أنه يقوم حاليا بتفقد مشروعات الصعيد سواء الجديدة، أو بعض المشروعات المتعثرة بمحافظتى أسوان وقنا ، والتى كانت تخص شركة أطلس قبل دمجها في شركة العبد ، موضحا أن تلك المشروعات تمثل أيضا أولوية كبيرة لتنفيذها، أولا لتوصيل الخدمة للمحرومين، وثانيا الحفاظ على سمعة شركة العبد في مجال المقاولات برغم ضخ استثمارات جديدة فيها، سواء كانت خاصة بشركة أطلس أو بالشركة المصرية للمبانى.

أشار أن مشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها في الصعيد تصل تكلفتها لنحو 2 مليار جنيه بجانب تنفي مشروعات في محافظات المنوفية والغربية والبحيرة في وجه بحرى، بالتعاون معه العديد من الجهات سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الحى أو الهيئة الهندسية .

وتستهدف المبادرة، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية، واقعة ضمن 51 مركزا ومدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفتها بأكثر من 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.