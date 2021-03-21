شكرا لقرائتكم خبر عن 26.5 مليون دينار مستحقات «مؤسسة البترول الكويتية» لدى وزارة النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة أنّ مؤسسة البترول الكويتية لم تحصّل المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلال مبنى المجمع النفطي، والبالغة قيمتها الاجمالية 26.544 مليون دينار، وذلك من أبريل 2006 وحتى 31 مارس 2020.

ولفتت إلى تحصيل «البترول» 21.9 مليون دينار من مديونية وزارة الكهرباء والماء، أي ما نسبته 93 % من إجمالي مبلغ 23.458 مليون دينار مطالبات للمؤسسة تزيد مدتها على 360 يوماً، حتى أغسطس الماضي، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

وتم تحصيل 131.64 مليون دينار من إجمالي المطالبات التي مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 360 يوماً البالغة 133.736 مليون دينار، أي ما نسبته 98 % من تلك المطالبات، وجارٍ تحصيل المبلغ المتبقي البالغ 2.095 مليون دينار، وأما بقية مستحقات المؤسسة البالغة 1.558 مليون دينار سيتم تحصيلها.

وبتحصيل 73.293 مليون دينار تشكل نحو 95 % من مبالغ غير متفق تبلغ قيمتها الإجمالية 77.277 مليون دينار، فيما تعمل المؤسسة على تحصيل المبلغ المتبقي البالغ 3.984 مليون دينار.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة يتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية