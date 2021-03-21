شكرا لقرائتكم خبر عن الزكاة السعودية تكشف عن متطلبات نظام الفوترة الإلكترونية خلال أيام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، طرح "مسودة المتطلبات الخاصة بتطبيق لائحة الفوترة الإلكترونية" لاستطلاع مرئيات العموم وذلك خلال الأيام القادمة.

وتتضمن الضوابط والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية لتطبيق هذا النظام، وذلك عبر منصة استطلاع، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وتتضمن المسودة 9 بنود، توضح نطاق تطبيق النظام وتفصيلاته، وعناصر الفاتورة المُصدرة، وطرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية وغيرها.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على 7 مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين.

وتوضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021.

ويهدف نظام الفوترة الإلكترونية في فحواه الرئيسي إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري بمختلف أشكاله في السعودية.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.