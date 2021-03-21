شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة السعودية: طائرات مسيرة تستهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن مصفاة تكرير البترول في الرياض، تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، على الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح الجمعة الماضية.

وأورد المصدر أن الهجوم أدى إلى حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء أي إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وفي وقت سابق، شدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على أن محاولات الميليشيا المتكررة في الاعتداء على المدنيين والمرافق المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، قبل أيام، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.