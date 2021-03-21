شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكو السعودية تتراجع 44.4% في العام 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 70.3 مليار ريال للربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.4% خلال العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 183.76 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 330.69 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 383.36 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 674.87 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال 2020 إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وتراجعت المبيعات إلى 768.11 مليار ريال خلال 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1,105.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الرابع من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2020 كاملا 281 مليار ريال (75 مليار دولار).

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها إلى 131.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.