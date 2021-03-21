الاقتصاد

183.7 مليار ريال أرباح «أرامكو» 2020 بتراجع 44%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 183.7 مليار ريال أرباح «أرامكو» 2020 بتراجع 44% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة أرامكو العملاقة أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في العام 2019.
وقالت الشركة، إن سبب الانخفاض في الأرباح يعود إلى تراجع أسعار ⁧‫النفط‬⁩ وتراجع المبيعات، فضلاً عن تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.
وبلغ صافي الربح الفصلي في الربع الرابع، 50.6 مليار ريال بانخفاض 33%.
إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (35.18 هللة للسهم) عن الربع الرابع. (وكالات)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا