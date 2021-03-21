شكرا لقرائتكم خبر عن 183.7 مليار ريال أرباح «أرامكو» 2020 بتراجع 44% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة أرامكو العملاقة أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في العام 2019.
وقالت الشركة، إن سبب الانخفاض في الأرباح يعود إلى تراجع أسعار النفط وتراجع المبيعات، فضلاً عن تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.
وبلغ صافي الربح الفصلي في الربع الرابع، 50.6 مليار ريال بانخفاض 33%.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (35.18 هللة للسهم) عن الربع الرابع. (وكالات)