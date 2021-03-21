شكرا لقرائتكم خبر عن 183.7 مليار ريال أرباح «أرامكو» 2020 بتراجع 44% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة أرامكو العملاقة أنها حققت في 2020 أرباحاً صافية بلغت 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) بتراجع 44% مقابل 330.69 مليار ريال (88.19 مليار دولار) في العام 2019.

وقالت الشركة، إن سبب الانخفاض في الأرباح يعود إلى تراجع أسعار ⁧‫النفط‬⁩ وتراجع المبيعات، فضلاً عن تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وبلغ صافي الربح الفصلي في الربع الرابع، 50.6 مليار ريال بانخفاض 33%.

إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال (35.18 هللة للسهم) عن الربع الرابع. (وكالات)