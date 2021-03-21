شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. ارتفاع حالات «كورونا» في العناية المركزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-رويترز

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كوفيد-19» في وحدات العناية المركزة في المستشفيات بـ 66 شخصاً ليصبح 4353 ما يعد رقماً مرتفعاً جديداً في عام 2021. واستمر ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الجديدة بشكل مطرد بعد تسجيل 35327 حالة ليصل العدد إلى 4.25 مليون بعد زيادة قدرها 35.088، الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إنه بحلول، السبت، تلقى 6.14 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» وهو ما يمثل 9.2 في المئة من إجمالي السكان و11.7 في المئة من السكان البالغين. وبدأ، السبت، سريان عزل عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال فرنسا.