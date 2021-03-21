شكرا لقرائتكم خبر عن إجلاء سكان مناطق في سيدني بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن- رويترز

أمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غرب مدينة سيدني، بإخلاء منازلهم في منتصف الليل مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، الأحد، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 12 منطقة في نيو ساوث ويلز أكثر ولايات أستراليا سكاناً، والتي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتراكم الأمطار مما يشكل خطراً.

وقال جوناثان هاو، كبير خبراء الأرصاد في مكتب الأرصاد الجوية، لمحطة (إيه. بي. سي نيوز) الحكومية: «ليس المطر وحده هو الذي يسبب الدمار. هناك رياح قوية أيضاً». وأضاف أن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة لبقية، الأحد، في سيدني وفي جميع أنحاء الولاية مع توقع أن تشهد بعض المناطق هطول أمطار يصل منسوبها إلى 200 مليمتر.