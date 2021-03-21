شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 21 حتى 25 مارس، اجتماع الجمعية العمومية لشركة نادك، أسمنت حائل، بنك الرياض، لازوردي، بالإضافة إلى أحقية توزيع أرباح شركة بوان، مهارة، جرير، إكسترا، أسواق ع العثيم، فضلاً عن صرف أرباح شركة أسمنت المدينة.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية، اليوم الأحد، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 11 أبريل 2021، ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 10 أبريل 2024.

ويُستحق، اليوم الأحد، توزيع أرباح شركة بوان على مساهمي الشركة، بقيمة 36 مليون ريال عن النصف الثاني من العام 2020، بواقع 60 هللة للسهم، وبنسبة 6% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة أسمنت المدينة، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 70 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت حائل، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 48.950 مليون ريال، على عدد 97.9 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم.

ويُستحق، يوم الإثنين، توزيع أرباح شركة جرير للتسويق على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2020، بقيمة 282 مليون ريال، بحصة تبلغ 2.35 ريال للسهم، وبنسبة 23.5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لبنك الرياض، يوم الثلاثاء، على مُقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بقيمة 1.5 مليار ريال، بحصة للسهم ستبلغ 50 هللة، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 3 مليار سهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة لازوردي للمجوهرات، يوم الأربعاء المُقبل، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26 أبريل 2021 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 25 أبريل 2024.

ويُستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بقيمة 120 مليون ريال، بحصة تبلغ 2 ريال للسهم، وبنسبة 20% إلى القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يُستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيع أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم عن النصف الثاني العام المالي 2020، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريالات لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 30 % من قيمة السهم الاسمية.