شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات "الإخوان" في تركيا تبحث عن "ملاذات آمنة" خارج المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل تفاعلات التحرك التركي ضد نشاط قيادات جماعة "الإخوان" المعادي لمصر في التفاعل، وسط تقارير متطابقة عن اعتزام أنقرة فرض مزيد من الإجراءات ضد الجماعة الإرهابية، في ضوء مطالبة قوى معارضة في تركيا بمضي أنقرة في تحسين علاقاتها مع مصر وتنقية الأجواء بين البلدين.

وأكدت تقارير متطابقة، أمس السبت، أن القيادات الإخوانية بدأت تفكر في مغادرة تركيا إلى ملاذات جديدة "آمنة" في شرقي آسيا وفي بعض الدول الغربية منها بريطانيا وكندا. ويأتي هذا التطور بعد قرار السلطات التركية إيقاف البرامج السياسية في فضائيات الإخوان التي تبث من إسطنبول، وطالبت المسؤولين عن هذه القنوات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، مع التهديد بعقوبات قد تصل إلى وقف البث نهائياً وترحيل المخالفين.

وفي هذا السياق، كشفت أوساط إعلامية عن صدور تعميم أمني تركي يمنع دخول مصريين ينتمون لتنظيمات إرهابية أو متطرفة، موضحة أن قيادات إخوانية في تركيا قررت نقل أموالها إلى دول أخرى قريبا. وذكرت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها أن قيادات إخوانية في تركيا قررت نقل أموالها إلى دول أخرى قريبا، مضيفة أن بعض عناصر الإخوان سيغادرون تركيا إلى لندن وماليزيا.

ومن المتوقع أن ترسل تركيا قريباً وفداً أمنياً إلى القاهرة لإجراء المزيد من المباحثات حول مصير العلاقة بين البلدين، قبل الشروع في أي اتصالات سياسية تتجاوز الوضع الحالي. وسوف تشهد الأيام القادمة المزيد من التقارب التركي مع القاهرة وإعادة العلاقات بين البلدين ضمن توجه إقليمي للتهدئة وحل الخلافات بالحوار.

وفي الأثناء، انضمت المعارضة التركية إلى الجهات الداعية إلى تحسين العلاقات مع القاهرة وحل المسائل الخلافية بين الطرفين.

وأكد أونال تشيفكوز كبير مستشاري الشؤون الخارجية في حزب الشعب "الجمهوري" المعارض أنه قبل تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن مصر ورغبة نظامه في التقارب معها، كان للمعارضة نفس الرأي ونادت به كثيرا طيلة السنوات الماضية. وأضاف تشيفكوز أن حزبه ناقش في اجتماعٍ له قضية العلاقات مع مصر قبل تصريحات أوغلو، عن رغبة الحكومة التركية في التقارب مع مصر، مشدداً على أن للمعارضة الرأي نفسه تجاه مصر وأنها نادت به كثيرا طيلة السنوات الماضية.