شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك والجمبري بسوق العبور اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال مصطفى صالح صاحب محل أسماك بسوق العبور: إن جميع الأصناف تشهد وفرة في المعروض خاصة فيما يخص البورى والبلطي، وهم الأكثر إنتاجا ووفرة، موضحا أن سعر الجملة اليوم الأحد 21-3-2021 في سوق العبور، فيما يخص البلطي السواني يتراوح بين 17-37 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 2، 16-17.5 جنيها للكيلو، البلطي المزارع 1، 18-21 جنيها للكيلو..
وأشار صالح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365، إلى أن أسعار البورى تتراوح بين 32-38 جنيها للكيلو، البورى 1 بين 42-48 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 30-38 جنيها للكيلو، سعر البربون " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ، السمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
وأضاف صالح، أن أسعار جميع أحجام الجمبرى والكابوريا تشهد استقرارا، حيث سجلت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.