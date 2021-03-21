شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يجني الأرباح – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت -1.19% بما يعادل -1.14 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.03، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 12.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.03 ومستوى المقاومة 12.50.