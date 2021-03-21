شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 14.44، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.02 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.44، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 15.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.60.