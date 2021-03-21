شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما حاول خلال تداولاته السابقة على المدى القصير البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.82% بما يعادل 1.08 نقطة، ليكون هذا هو الارتفاع الثاني في ثماني جلسات.

يأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 21.90، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 25.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.90 ومستوى المقاومة 25.65.