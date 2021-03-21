شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجزيرة (1020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل السهم خسار للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -0.14 نقطة، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 14.50، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 15.88.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.68 ومستوى المقاومة 15.18.