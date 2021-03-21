شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صدق (2130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما كبح من مكاسب السهم الأخيرة.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 22.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.88 ومستوى المقاومة 22.00.