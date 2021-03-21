شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يحاول تعويض جزء من خسائره – تحليل صباحي – 21-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم النقل الجماعي (4040) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض جزء مما تكبده من خسائر في جلسة يوم الأربعاء، حيث انخفض السهم بنسبة -8.66%، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.77% بما يعادل 20 هللة.

يحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح انخفاض السهم بشكل تصحيحي خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 25.90، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 24.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.25 ومستوى المقاومة 27.35.